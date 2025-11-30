Prohens asistirá este lunes al nombramiento de Jaume Plensa como 'Embajador de Palma'

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. Archivo.
Publicado: domingo, 30 noviembre 2025 18:29

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este lunes, a las 13.30 horas, en Can Balaguer, al acto de nombramiento del escultor y grabador Jaume Plensa como 'Embajador de Palma'.

Así lo ha avanzado el Ejecutivo a los medios de comunicación, que ha añadido que al acto asistirá también el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Parlament, Gabriel Le-Senne.

