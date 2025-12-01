Prohens asistirá este martes al congreso nacional del SUP en Toledo

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este martes al XII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El acto, ha informado el Ejecutivo autonómico, comenzará a las 17.30 horas en el Hotel Beatriz de Toledo.

A su llegada, la líder Govern será recibida por el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien participará también en el inicio del congreso junto con otros representantes políticos.