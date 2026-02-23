Prohens asistirá este martes a la inauguración de una exposición sobre Antoni Maura por el centenario de su muerte

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este martes a la inauguración de una exposición sobre el político mallorquín Antoni Maura con motivo del centenario de su muerte.

El acto, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 19.00 horas en el Museo de Mallorca.

Se trata de la muestra 'Maura sí! Centenari de la mort d'Antoni Maura, 1925-2025', que ha sido organizada por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Por parte del Govern también estarán presentes los consellers de Cultura, Turismo y Deportes, Jaume Bauzá; de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

También está previsto que acuda, entre otras autoridades, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.