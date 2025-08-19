Prohens asistirá este miércoles al concierto del proyecto eurorregional Lou Bastimen en el Puerto de Sóller

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles al concierto del proyecto eurorregional Lou Bastimen en el Museu de la Mar, en el Puerto de Sóller.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens asistirá este miércoles, a las 20.00 horas, en el Museu de la Mar, en el Puerto de Sóller, al concierto de salida de residencia del proyecto eurorregional Lou Bastimen.

En el concierto participarán los cuatro grupos integrantes del programa: Fondation Musicale du Cabardès (Villardonnel, Occitania); Aqueles, trío vocal occitano (Occitania); Inestable Ceretana de Teatre (Puigcerdà, Cataluña) y Xeremiers de Sóller (Baleares).