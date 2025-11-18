Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la gala de entrega de los reconocimientos Más Visibles.

El acto, ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 17.00 horas en el salón de actos del Hospital Universitario de Son Llàtzer.

Prohens estará acompañada por la consellera de Salud, Manuela García. Al acto acudirán también el presidente de Más Visibles, Pedro Lendínez, y el secretario técnico de la entidad, Justo Moreno.

Durante la gala se otorgarán ocho reconocimientos a diferentes entidades, instituciones y autoridades que han destacado por su papel activo en la mejora del diagnóstico de las enfermedades raras y la calidad de vida de los pacientes.

La presidenta autonómica recogerá una distinción a la Comunidad Autónoma de Baleares por ampliar el cribado neonatal y liderar la detección de enfermedades raras y la atención a los pacientes y sus familias.