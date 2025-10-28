Prohens asistirá este miércoles a la investidura como doctor 'honoris causa' de la UIB de Mateo Valero

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press
PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles al acto de investidura como doctor 'honoris causa' de la Universitat de les Illes Balears (UIB) del director del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero.
El acto, que contará con la participación del rector de la UIB, Jaume Carot, tendrá lugar a las 12.00 horas en el edificio Son Lledó del campus universitario.
A las 09.15 horas, según ha indicado el Ejecutivo autonómico, Prohens asistirá a la celebración del cuarto aniversario del digital 'OKBaleares'.
Al evento, que tendrá lugar en el CaixaForum de Palma, también asistirán el director de OKDiario, Eduardo Inda, y el vicepresidente, Vicente Gil.
Está previsto que la presidenta del Govern pronuncie unas palabras.