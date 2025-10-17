Prohens asistirá este sábado al acto de entrega de los reconocimientos de Tanit Ibiza Conexión

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado al acto de entrega de los reconocimientos que otorga la entidad Tanit Ibiza Conexión este 2025.

En el acto, que se llevará a cabo en el auditorio del Club Diario de Ibiza a las 18.30 horas, Prohens recibirá el premio Tanit Awards 2024, que no pudo recoger en su pasada edición.

Asimismo, se entregarán los galardones Tanit Spirit 2025 a Cayetana Guillén Cuervo, Cristina Cabañas, Cristina Oria y Fabiola Martínez, y los Tanit Awards 2025 a diez mujeres de reconocida trayectoria en la isla de Ibiza.

Después de la entrega de galardones, la líder del Ejecutivo pronunciará unas palabras.