Prohens asistirá este sábado a la celebración del centenario de la llegada de las hermanas Oblatas a Mallorca

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presienta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado a la celebración del centenario de la llegada de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor a Mallorca.
El acto, ha indicado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 11.00 horas en la iglesia de Sant Miquel de Palma.
Consistirá en una misa oficiada por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.
Asistirán también la superiora general de las hermanas Oblatas, Marisa Arreba, y la superiora general de Palma, Maria Felicidad Martínez.