Prohens asistirá este viernes al acto de imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía y Felipe González

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al acto de imposición del Toisón de Oro que será concedido, entre otros, a la reina Sofía y al expresidente del Gobierno Felipe González.

El acto, ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 10.30 horas en el Palacio Real de Madrid y estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia.

Este año, el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro será concedido a la reina Sofía; al expresidente Felipe González; al político y jurista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; y al abogado y político Miquel Roca Junyent.

Está previsto que Felipe VI cierre el acto con unas palabras.