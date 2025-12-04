La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la clausura del II Congreso Ecosistema Treball Solidari, que lleva por título '25 años impulsando el emprendimiento innovador e inclusivo a nivel nacional e internacional'.

El acto tendrá lugar a las 14.00 horas en el museo Es Baluard, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens estará acompañado por el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, el director y fundador de la ONG Treball Solidari, Toni Sierra, y otros miembros de la entidad.

Tras la clausura del congreso, la presidenta y otras autoridades harán un recorrido por la exposición fotográfica 'Heura. Red de Mujeres Confía', que se exhibe en la sala del Aljub.