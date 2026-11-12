Prohens asistirá este viernes a la Diada de los Economistas y a la Gala del Fútbol Balear

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la XXIV Diada de los Economistas y a la Gala del Fútbol Balear 2026.

El primero de los eventos, según ha informado el Ejecutivo autonómico, se celebrará a las 19.00 horas en el Hotel Nixe Palace de Palma y conmemorará los 250 años del legado del economista Adam Smith.

El decano presidente del Colegio de Economistas de Baleares, Onofre Martorell, y el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez, recibirán a Prohens a su llegada.

La presidenta, que irá acompañada del conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, cerrará el acto con unas palabras.

Esa misma tarde Prohens asistirá a la entrega de premios de la Gala del Fútbol Balear 2026, que comenzará a las 20.00 horas en Son Amar (Palmanyola).

Está previsto que la líder autonómica llegue al recinto sobre las 21.20 horas, a tiempo para pronunciar el discurso de clausura.