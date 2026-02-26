Prohens asistirá este viernes a la presentación de la marca Moda Artesana de Mallorca

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la presentación de la marca de garantía Moda Artesana de Mallorca.
Al acto, que se llevará a cabo a las 20.00 horas en el Teatre Principal de Palma, también asistirán el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.
Antes, a las 09.00 horas en el Consolat de Mar, la presidenta del Govern recibirá en audiencia al comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia.