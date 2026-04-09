La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la presentación de la Art Cologne.
PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la visita inaugural de la feria de arte contemporáneo Art Cologne Palma Mallorca.
La visita tendrá lugar a las 13.00 horas en el Palacio de Congresos de Palma, según ha informado el Ejecutivo autonómico.
Prohens estará acompañada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el director ejecutivo del Koelnmesse GmbH, Gerald Böse.
Por parte del Govern también estarán presentes el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y el director general de Cultura, Llorenç Perelló.