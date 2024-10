Prohens buscará marcar el orden del día en su reunión con Sánchez este viernes y hablar de migración e insularidad

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, buscará marcar el orden del día de su reunión de este viernes con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y pedirá refuerzos para hacer frente a la llegada de migrantes en patera y que se establezca un plus de insularidad para los funcionarios de la administración general del Estado que trabajan en el archipiélago.

Será a partir de las 09.30 horas cuando Prohens se reúna con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, en el marco de las reuniones que el jefe del Gobierno ha ido manteniendo con los diferentes presidentes regionales para abordar la financiación autonómica.

Tras el encuentro está previsto que Prohens y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparezcan en rueda de prensa. Sobre las 11.30 horas Sánchez recibirá también a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, aunque no lo hará con la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien rechazó la invitación al considerar que el líder del Ejecutivo la ha "difamado".

Según ha explicado este jueves el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, la presidenta pretende que el orden del día "no lo marque solo Sánchez" y que, por lo tanto, los presidentes aborden "de una vez por todas" algunas de las reivindicaciones de Baleares.

Entre ellas, ha comentado, se encuentra la petición de reforzar los sistemas de vigilancia y los medios de las fuerzas de seguridad del Estado para hacer frente a las llegadas de pateras desde el norte de África.

"Trasladaremos al Gobierno de España que no se puede desentender de esta cuestión, la ruta migratoria con el norte de África está consolidada, por mucho que digan que no (...). No puede ser que tengamos la sensación cada vez más de que esto se va pareciendo a Canarias, y antes de que lleguemos a su misma situación debemos tomar las medidas necesarias", ha dicho el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

Prohens también tiene intención de tratar con Sánchez algunas de las reclamaciones que le han ido trasladando los diferentes agentes sociales y económicos de la región en las reuniones que ha mantenido con ellos para preparar la reunión, la última de ellas este jueves con PYME Baleares.

Así, le pedirá que se establezca el plus de insularidad para los funcionarios de la administración general del Estado que trabajen en Baleares para tratar de evitar que queden plazas vacantes. "No podemos prescindir de servicios públicos tan básicos como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha reclamado Costa.

También que el Régimen Especial de Baleares (REB), que caduca en 2028, se convierta en "definitivo, permanente y para siempre", o que "se abra de una vez por todas el melón de la reforma del sistema de financiación" en la conferencia de presidentes autonómicos, según Costa.

La serie de reuniones de Sánchez comenzó a raíz de la propuesta de un régimen de financiación singular para Cataluña, al que el Govern mostrará su "rechazo unánime", en la línea con la postura que les han trasladado desde sindicatos, cámaras de comercio, círculos de economía y otros agentes sociales de Baleares. "Para nosotros no es aceptable la independencia fiscal de Cataluña", ha sentenciado.

REUNIONES PREVIAS CON AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Por ejemplo, la presidenta de la comisión gestora de UGT Baleares, Amparo Burgueño, consideró que la reunión con Sánchez es una "oportunidad histórica" para revertir la financiación que ha obtenido el archipiélago en los últimos años --pues aseguró que aporta mucho más de lo que recibe--, pero instó a que el modelo respetara el principio de solidaridad y garantizara los servicios públicos.

Algo similar le trasladó el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, quien propuso una "nivelación" de la financiación que reciben las Islas para que vaya acorde a su aportación.

Los Cercles de Economía de Mallorca y Menorca pidieron a Prohens que exija un modelo que compense el "hándicap estructural permanente" que supone la insularidad, mientras las Cámaras de Comercio de las cuatro islas solicitaron más ayudas para conseguir que las empresas baleares puedan competir contra las del resto del país y mostraron su rechazo a cualquier pacto con Cataluña que pudiera perjudicar a Baleares.

En la misma línea se mantuvo la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, quien reclamó que todos los ciudadanos tienen derecho a las "mismas inversiones y pactos fiscales".