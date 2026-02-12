Prohens celebra que Defensa rectifique y no se vaya a construir el almacén de misiles en Son Sant Joan

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. - CAIB - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado que el Ministerio de Defensa haya reconsiderado el proyecto de ubicar en Son Sant Joan un almacén de misiles.

Así se ha expresado la líder del Ejecutivo en un mensaje a través de su cuenta en la red social X, en la que ha recalcado que el Govern "ni siquiera había sido informado" de esta iniciativa, queja que ya le trasladó a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Desde la absoluta comprensión a las necesidades de seguridad y recursos del Ejército del Aire, es una buena noticia para todo el mundo que se investigue una alternativa", ha subrayado.