El PSIB aplaude que Defensa retire el proyecto del almacén de misiles en Son Sant Joan

Archivo - Desfile militar por el 75º aniversario de la base aérea de Son Sant Joan. - EJÉRCITO DEL AIRE - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha celebrado y aplaudido que el Ministerio de Defensa haya decidido desistir de ubicar un silo de misiles en la base aérea de Son Sant Joan.

Así lo ha indicado el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, al ser preguntado en rueda de prensa por esta información adelantada este jueves por el periódico 'Última Hora'.

Pons ha sostenido que en el partido "no entendían" la "idoneidad" de ubicar esta infraestructura en este emplazamiento, por lo que ha valorado el "cambio de opinión de Defensa". "Mallorca y el aeropuerto de Palma no era el lugar para ubicar instalaciones de este tipo", ha alegado.