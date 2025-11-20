Prohens celebra que Mateu Alemany sea "profeta en su casa" tras recibir un premio a su trayectoria

La presidenta del Govern, Marga Prohens, aplaude el actual director de fútbol del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, tras recibir un premio a su trayectoria. - CAIB

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado que el actual director de fútbol del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, sea "profeta en su tierra" después de recibir un premio a su trayectoria.

Alemany, expresidente del RCD Mallorca, ha recogido la tarde de este jueves el Premio Personaje que entrega el medio digital 'Mallorcadiario' en un acto celebrado en Palma.

A su llegada al evento, Prohens ha definido al mallorquín como "una persona con una trayectoria de gestor deportivo que va más allá de nuestras fronteras.

"Estoy muy contenta de que sea profeta en su casa, que se le reconozca su trayectoria, su profesionalidad y su apuesta por el deporte", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Prohens ha señalado que Alemany "es sinónimo de seriedad, discreción, resultados y visión estratégica".

"Un referente de la planificación deportiva a corto, medio y largo plazo. Es todo un orgullo que una figura como él, respetado y querido por las aficiones de todos los equipos por los que ha pasado, lleve por el mundo el nombre de Baleares", ha subrayado.