Prohens celebra la segunda Copa del Mundo de la selección española y el ambiente festivo en Baleares

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid - Diego Radames / Europa Press

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha celebrado la conquista de la segunda Copa del Mundo por parte de la selección española masculina de fútbol y ha destacado el ambiente de celebración vivido en "todos los pueblos y plazas" de Baleares tras el triunfo.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la presidenta ha expresado su entusiasmo por la victoria con un "¡Campeones!" y ha subrayado que "la segunda Copa del Mundo ya está aquí".

Asimismo, ha asegurado sentirse emocionada por el ambiente en todos los pueblos y plazas de las Islas, donde, según ha señalado, "todo un país" se ha unido para celebrar el éxito de la selección "con orgullo" y disfrutar de que "la Copa vuelve a casa".

La presidenta también ha agradecido a la selección haber devuelto a la afición la ilusión con el triunfo. "Gracias por volver a hacernos soñar, emocionarnos y disfrutar", ha concluido.

ARMENGOL FELICITA A LA SELECCIÓN POR UN TRIUNFO "QUE YA FORMA PARTE DE LA HISTORIA DEL DEPORTE"

Por su parte, la presidenta del Congreso, la balear Francina Armengol, también ha mostrado su alegría en redes sociales ante el éxito de la selección y ha afirmado que ésta ha conseguido "emocionarnos y sentirnos orgullosos de un equipo que ha demostrado que el talento, el esfuerzo y el trabajo colectivo son el mejor camino hacia el éxito".

Asimismo, ha trasladado su enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición por una victoria que, a su juicio, "ya forma parte de la historia del deporte español".

La socialista ha concluido su mensaje destacando el orgullo que supone este nuevo éxito del deporte español con un "¡Qué orgullo!".

20.000 PERSONAS EN SON FUSTERET

Cabe recordar que unas 20.000 personas se congregaron este domingo en el recinto de Son Fusteret, de Palma, para seguir y celebrar la victoria de la selección española en la final del Mundial, en un evento que completó el aforo previsto, según informó el Ayuntamiento de Palma.

Fuentes municipales señalaron que el recinto alcanzó su capacidad máxima durante la celebración, por lo que alrededor de 900 personas no pudieron acceder al estar completo el aforo.

Además del ambiente vivido en Son Fusteret, numerosos aficionados también se concentraron en la conocida popularmente como plaza de las Tortugas, uno de los puntos habituales de celebración en la capital balear, donde siguieron festejando el triunfo de la selección.