Prohens centrará el Debate de Política General "en los temas que preocupan a los ciudadanos", entre ellos la vivienda

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, centrará su intervención en el Debate de Política General "exclusivamente en los temas que preocupan a los ciudadanos", entre ellos la crisis de acceso a la vivienda.

Lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

"Veremos una presidenta centrada exclusivamente en los principales temas que preocupan a los ciudadanos de Baleares", ha dicho el conseller de Economía, Hacienda e Innovación. "No pone los problemas en el cajón, el año pasado ya puso en problema importante sobre la mesa y creo que aportará medidas para solucionarla", ha añadido.

Cuestionado si la crisis de la vivienda será uno de esos temas, ha respondido afirmativamente. "Todos somos conscientes de cuáles son los principales problemas que afectan a la ciudadanía, el de la vivienda es uno de los graves y pueden confiar en que será uno de los temas, sí", ha señalado.

También, ya que será su último Debate de Política General de este mandato y antes de las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027, hará "balance" de la legislatura.

Los partidos de la oposición, preguntados al respecto, confiaron en que la presidenta rinda cuentas sobre sus políticas de vivienda y contra la saturación turística.