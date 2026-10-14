La oposición espera que Prohens rinda cuentas sobre vivienda y saturación turística en el Debate de Política General

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo



PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

Los partidos de la oposición han confiado en que la presidenta del Govern, Marga Prohens, rinda cuentas sobre sus políticas de vivienda y contra la saturación turística en el Debate de Política General que tendrá lugar el próximo martes en el Parlament.

De este modo se han expresado los portavoces del PSIB, Més per Menorca, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos en sus respectivas ruedas de prensa posteriores a la reunión de la Junta de Portavoces de este miércoles.

Los cuatro han coincidido en señalar estos temas como los principales debes de un Govern que ahora afronta la recta final de la legislatura.

El socialista Marc Pons ha señalado que Prohens "no se puede presentar en el Debate de Política General habiendo dado respuesta a los principales problemas de los ciudadanos", como el acceso a la vivienda o la saturación turística. A su parecer, eso "evidencia que la legislatura está agotada y no se puede esperar nada más".

"Son dos cuestiones sobre las que deberá explicar su inacción", ha subrayado Pons, quien también ha mencionado la "devaluación" de los servicios públicos, especialmente en materia de sanidad.

El ecosoberanista Lluís Apesteguia, por su parte, ha recordado las "epifanías" que Prohens tuvo en los dos anteriores debates, la saturación turística y el crecimiento demográfico.

Supongo que ahora será consciente de la dificultad del acceso a la vivienda y volverá a hacer propuestas que no cumplirá. Creo que lo que viviremos será un 'spot' electoral del PP", ha vaticinado.

El menorquinista Josep Castells también ha puesto el foco del debate en la dificultad para acceder a una vivienda y ha considerado que la presidenta ya no se podrá agarrar "a la excusa de los ocho años de los gobiernos anteriores de izquierdas".

"El gravísimo problema de la vivienda no se ha resuelto ni se vaticina una solución a corto plazo porque la receta del PP no ha funcionado", ha criticado el líder de Més per Menorca.

El diputado por Unidas Podemos, José María García, ha imaginado que Prohens "vendrá a contar que todo está fenomenal" pese a las constantes movilizaciones. "Tenemos un problema grave en Baleares, como el de la vivienda, y parece que ya nos hemos olvidado de las manifestaciones contra el modelo turística que nos está asfixiando", ha señalado.

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, no ha querido aventurar lo que dirá la presidenta ni tampoco avanzar cuál será la posición de su partido.