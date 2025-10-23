Prohens clausurará este viernes la jornada 'Perspectivas del sector turístico balear para 2026'

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en su intrevención durante el acto de presentación. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, clausurará este viernes la XI edición de la jornada 'Perspectivas del sector turístico balear para 2026', organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

El acto se celebrará en el Hotel St. Regis de Mardavall y, a su llegada, la presidenta será recibida por el presidente de la APD Baleares y vicepresidente de Camper, Llorenç Fluxà.