Prohens y el comisario europeo de Pesca y Océanos abrirán las Jornadas sobre Pesca, Insularidad y Cogestión en Palma

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis; la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maria Isabel Artime, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, participarán este jueves en la apertura de las Jornadas sobre Pesca, Insularidad y Cogestión, que ha organizado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Las jornadas se celebrarán en Es Baluard y comenzarán a las 09.00 horas. Al acto asistirán también el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el director general de Pesca, Antoni Maria Grau, entre otras autoridades.

Antes del inicio de las Jornadas, la presidenta, el comisario europeo y la secretaria general del Ministerio atenderán a los medios de comunicación.