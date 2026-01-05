Prohens comparte con los venezolanos la alegría por el fin de la "dictadura criminal" de Maduro

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este lunes que comparte con los venezolanos residentes en Baleares la cautela y la prudencia, pero también la alegría por el fin de la "dictadura criminal" de Nicolás Maduro.

"Había que acabar con la dictadura de Maduro y ahora toca también acabar con el régimen de Maduro", ha afirmado en declaraciones a los medios durante la visita de los Reyes Magos al Hospital Son Llàtzer, momento en que ha expresado su deseo de una transición democrática y soberana en Venezuela.

La líder del Ejecutivo autonómico ha calificado el gobierno de Maduro como ilegítimo, que no está internacionalmente reconocido y que accedió al poder "robando la voluntad de los venezolanos en las urnas".

Prohens ha recordado que sobre la dictadura de Maduro pesan torturas, asesinatos, exiliados y medios de comunicación censurados.