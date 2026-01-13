Prohens condena el crimen machista de Palma y pide "impunidad cero" contra el sospechoso

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado la muerte de una mujer, supuestamente a manos de su pareja, ocurrida el pasado mes de febrero en Palma y que ha sido confirmado como un crimen machista por el Ministerio de Igualdad.

"Lamentamos la peor confirmación de todas. Condenamos con la máxima firmeza otro homicidio por violencia machista en Palma. Impunidad cero contra el agresor", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Los hechos sucedieron el pasado 3 de febrero en el domicilio de la víctima, de 27 años. En un primer momento se pensó que la muerte se debió a una intoxicación.

No obstante, las pruebas forenses practicadas a lo largo de la investigación apuntaron a que el fallecimiento podría haberse producido como consecuencia de la acción de otra persona.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares abrió una investigación y el pasado lunes, once meses después, detuvo a la pareja sentimental de la mujer como supuesto autor de un delito de homicidio.

El hombre, de unos 40 años, permanece arrestado en comisaría a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial.

Según Igualdad, la mujer estaba registrada en el Sistema VioGén pero en relación a una persona que no es el detenido.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989. Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).