Prohens condena "cualquier asesinato de cualquier niño" al ser preguntada por Gaza

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado "cualquier asesinato de cualquier niño" al ser preguntada por el PSIB por si "reconoce el exterminio y genocidio en Gaza".

"Condeno también el asesinato de un español ayer y que el grupo terrorista Hamás dé la enhorabuena al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho la líder del Ejecutivo en la sesión de control al Govern en el pleno de este martes, agregando que esta última cuestión es "una vergüenza".

Además, ha preguntado al socialista Iago Negueruela --que ha formulado la pregunta en el pleno-- si condena que "no perseguir las mafias, que las políticas de efecto llamada y negar la ruta migratoria regular entre Argelia y Baleares lleven ya más de una veintena de desaparecidos" en las costas del archipiélago.

De este modo, la presidenta ha aprovechado la pregunta para cargar contra la política migratoria del Ejecutivo central, a lo que el socialista ha preguntado de nuevo "por qué no es capaz de condenar el genocidio".