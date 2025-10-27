Prohens confía en entregar más de 900 viviendas de protección oficial antes de acabar la legislatura

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha confiado en poder entregar las más de 900 viviendas de protección oficial (VPO) que actualmente se encuentran en diferentes fases de tramitación antes de acabar la presente legislatura.

Así lo ha indicado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación después de firmar el nuevo Plan de Empleo de Calidad de Baleares 2026-2028.

Preguntada acerca de la tramitación de estas cerca de 900 viviendas protegidas, Prohens ha detallado que varias ya tienen los convenios firmados, otras están siendo edificadas y algunas más se encuentran en la fase de redacción de proyectos.

"Pero son más de 900 en tramitación y espero que, evidentemente, lleguemos a tiempo de entregarlas", ha dicho.

En cualquier caso, ha confiado en que el Govern irá "mucho más rápido que el gobierno anterior, que tardó cinco años en empezar la primera promoción, que fue de cinco viviendas".

"Pero cuando hablamos de vivienda he sido muy clara, hablo a los ciudadanos como adultos y no engaño a nadie. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos, hablando de VPO? Nos encontramos con protocolos de intenciones que se habían firmado en solares que ni siquiera eran de titularidad pública", ha subrayado.

Eso, ha proseguido, hizo que tuvieran que empezar a trabajar "prácticamente de cero" para identificar cuáles de estos solares eran realmente públicos y firmar convenios "de verdad" con los ayuntamientos.

"Haber podido empezar mucho más rápido hubiera dependido de que nos hubiéramos encontrado todo el trabajo previo", ha apuntado.

Para tratar de poner solución a esta situación, ha argumentado, nacieron las leyes de simplificación administrativa y de proyectos residenciales estratégicos, más conocida como ley de obtención de suelo.

Esta última ha considerado que permite "agilizar los proyectos de VPO para ser más rápidos, más ágiles y poder llegar a la ciudadanía más pronto".

Prohens ha recriminado a la izquierda que votara en contra de esta normativa en el Parlament y les ha acusado de "ni hacer vivienda ni querer que el Govern actual haga vivienda". "Los que no hicieron vivienda y son conscientes de que les costó las elecciones lo que quieren es que este Govern tampoco haga vivienda", ha insistido.

También se ha referido al recurso contra la ley de proyectos residenciales estratégicos interpuesto por entidades ecologistas de Baleares con el apoyo de los partidos de la izquierda al considerar que supone una "amenaza territorial".

"Me pueden denunciar dónde haga falta, no vamos a desistir en nuestro empeño", ha afirmado.