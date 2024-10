Prohens confía en "no venir de vacío" de la reunión con Sánchez en La Moncloa

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha expresado su confianza en "no venir de vacío" de la reunión que mantendrá este viernes, a las 09.30 horas, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid.

Prohens se ha pronunciado de este modo, este martes, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa, con motivo de la firma de un acuerdo para la mejora de las condiciones de los profesionales de las entidades concertadas de atención a la discapacidad.

La dirigente autonómica ha reiterado una vez más su intención de reunirse con Sánchez este viernes, aunque, como ha recordado, ya lo hizo en el mes de julio, "para defender la agenda balear". Pues, "por encima de todo, están los intereses de los ciudadanos de Baleares".

Por ello, ha recordado que ha iniciado una ronda de contactos, "que todavía no ha finalizado". A la presidenta le queda reunirse con Pimem, encuentro que previsiblemente tendrá lugar este jueves.

En cualquier caso, ha destacado la presidenta Marga Prohens, de momento, en las reuniones mantenidas con agentes económicos y sociales "todos coinciden en que hay un punto de partida común". Y, este es "que toca abrir el debate del sistema de financiación". Pues, ha lamentado, "Sánchez todavía no ha convocado a los dirigentes autonómicos a ninguna conferencia de presidentes para abordar esta cuestión, ni a los consejeros de Economía de cada comunidad al Consejo de política fiscal y financiera".

Además, según la dirigente autonómica, en lo que también están de acuerdo agentes económicos y sociales es en que "no puede haber comunidades de primera ni segunda". "No se puede romper la caja común", ha subrayado, avanzando que en la reunión con Sánchez también planteará al presidente del Gobierno que Baleares "necesita de una insularidad digna" y, para ello "habrá que hablar de que el régimen fiscal de Baleares ha de ser como el de Canarias, porque lo que no puede ser es que este tenga como fecha caducidad 2028".

La presidenta también interpelará a Sánchez sobre "el drama migratorio" que sufren las Islas, "con una ruta consolidada que tensiona los servicios públicos". "Espero no venir de vacío de La Moncloa", ha finalizado sus palabras respecto a este asunto Prohens.

SOBRE QUE DÍAZ AYUSO NO SE REÚNA CON SÁNCHEZ

Por otro lado, preguntada por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir a la reunión con el presidente del Gobierno de España, Prohens ha querido dejar claro que "cada comunidad, cada presidente tiene unas circunstancias".

En este sentido, la dirigente autonómica ha concluido que las "circunstancias personales que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, y los ataques que recibe no son" las del Govern balear.