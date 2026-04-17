Prohens cree necesario que el sector turístico sea "inclusivo" y representativo de la "pluralidad social"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en la clausura del Congreso de Ocupación, Sostenibilidad y Turismo en Mallorca. - CAIB

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado necesario que el sector turístico de Baleares sea "inclusivo" y representativo de la "pluralidad presente en la sociedad".

De este modo se ha expresado durante su intervención en el acto de clausura del Congreso de Ocupación, Sostenibilidad y Turismo en Mallorca, organizado por Inserta Empleo-Fundación Once en el Palacio de Congresos de Palma.

La jornada, que ha reunido a administraciones, empresas, entidades sociales y expertos, ha puesto sobre la mesa la necesidad de "avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, competitivo, regenerativo e inclusivo".

Prohens ha tomado prestadas unas palabras de la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, para reivindicar la necesidad de pasar "del turismo de todo incluido al turismo en el que todos están incluidos".

"Todo el mundo tiene derecho a poder disfrutar de su ocio, de un espacio de vacaciones. Pero el turismo, como la principal industria y motor económico de esta comunidad autónoma, tiene que ser objeto de la inclusión de verdad", ha incidido. También ha considerado que las empresas del sector turístico deben ser representativas de la "pluralidad presente en la sociedad".

A lo largo de la legislatura, ha detallado, el Govern ha invertido 23 millones de euros en programas de inserción laboral y otros 17 millones han ido dirigidos a la formación dual para colectivos vulnerables o personas con discapacidad.

"El futuro no es algo que esté por venir, es algo que ya está aquí, y si no nos incluye a todos, habremos fracasado. Así que trabajemos por un presente y un futuro en el que todos seamos protagonistas y en el que rompamos las barreras y las distancias que nos separan", ha subrayado.

PREOCUPACIÓN POR LA GUERRA

La presidenta, por otro lado, ha expresado su preocupación por los efectos que la guerra en Irán pueda tener sobre el turismo balear, aunque ha puesto en valor la "capacidad de adaptación" de un sector que "sabe reaccionar, reinventarse y seguir generando oportunidades, empleo y bienestar".

Prueba de ello, ha esgrimido, es que este mes de abril más del 905 de la planta hotelera ya ha abierto sus puertas, dos puntos más que el año pasado, y en Semana Santa se alcanzó cerca de un 70% de ocupación.