Prohens cree que Vidal (Sumar Més) "no consiguió nada" en la reunión con Puente: "Una foto no es oficial en el BOE"

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que el diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, "no consiguió nada" en la reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el convenio ferroviario.

"Ni una foto ni un tuit tienen carácter oficial en el BOE", ha dicho Prohens, ante una pregunta del diputado de MÉS Lluís Apesteguia, quien le ha reprochado que el Ministerio "lleva desde mayo esperando noticias".

Según Apesteguia, el diputado en el Congreso de su formación "ha conseguido que el ministro se comprometa públicamente" a financiar las obras del tren de Llevant. "¿Miente el ministro o mienten ustedes?", ha cuestionado.

En la réplica, preguntada por si renuncia al tren de Llevant, Prohens ha asegurado que no renuncia a ninguno de los proyectos previstos en el plan director.

Sobre el convenio ferroviario, ha recordado que cuando se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió que las exigencias del Ejecutivo cental para financiar proyectos ferroviarios "demuestran el desconocimiento de Baleares".

"Nos exigen trenes de alta velocidad", ha sostenido, a la vez que ha concluido que el Govern continuará trabajando mientras los ecosoberanistas "continúan con las fotos".