Prohens defiende la atención sanitaria a personas inmigrantes irregulares para evitar la propagación de enfermedades

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido este martes que prestar atención sanitaria universal sin dejar fuera a personas sin residencia legal sirve es necesaria tanto por humanidad como por salud pública y evitar la propagación de enfermedades.

En el pleno del Parlament, en todo caso, ha matizado que la atención sanitaria a personas sin residencia legal representa el uno por ciento del total, después de que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, haya preguntado por el coste que tiene para las arcas públicas que los inmigrantes irregulares que, según ha apuntado con datos del Ejecutivo autonómico, acaparan cada día 300 citas diarias en los centros de salud de Atención Primaria, 100.000 al año.