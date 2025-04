Prohens destaca "espíritu de superación" de personas con enfermedad renal en jornada para ellas y sus familias en Palma

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha destacado este sábado, con motivo de la inauguración de la jornada para personas con enfermedad renal y sus familiares 'Alcer Illes Balears, el "espíritu de superación" de las personas con enfermedad renal.

Durante su intervención, la presidenta Prohens se ha mostrado agradecida de poder inaugurar la jornada para personas con enfermedad renal y sus familiares 'Alcer Illes Balears'. Pues, este es "un encuentro que va mucho más allá de poder hablar de enfermedad o salud", es "un espacio de acompañamiento, de poder compartir este momento con familias, los unos con los otros, porque nadie os puede comprender mejor de lo que lo hacéis vosotros mismos entre vosotros".

En este sentido, ha valorado que "este es el principal objetivo de las asociaciones de pacientes, llegar donde no llegan las administraciones públicas, ser esa cara amiga que acompaña y guía en momentos complicados, la primera puerta donde se toca cuando llega un diagnóstico que trastoca la vida y uno no sabe cómo actuar".

Y, por ello, ha continuado su intervención la dirigente autonómica, "uno de los objetivos del Govern es precisamente la humanización, acercar los profesionales, las técnicas, todo lo que se encuentra en la sanidad pública, de manera más humana, a los pacientes, porque, si no, no tendría sentido la sanidad pública".

Sobre todo, después de los "últimos años" que "han sido complicados para los pacientes crónicos, especialmente para los pacientes renales", debido a que, como ha recordado Prohens, "durante la pandemia, la sensación de vulnerabilidad se multiplicó, ya que muchos tratamientos se interrumpieron o se transformaron en atenciones a distancia, las rutinas médicas se alteraron y la incertidumbre se convirtió en una compañera constante".

"Mientras algunos podían quedarse en casa, muchos de vosotros teníais que acudir a las sesiones de diálisis, sin margen, sin opción, con valentía", ha seguido rememorado. "Precisamente en momentos como ese es cuando más se valora el trabajo que se hace desde la asociación, porque no solo ofrecen información y recursos, si no algo mucho más importante y de un valor incalculable, acompañamiento, comprensión y escucha".

Y es que "ser un paciente renal no es solo una cuestión médica, es una forma de vida, que afecta al cuerpo y, también, a la mente, al entorno familiar, a las rutinas, al entorno laboral, al ánimo", ha señalado la presidenta, reconociendo que eso "supone adaptar la vida entera, renuncias". Pese a ello, ha destacado el "espíritu de superación", de las personas con enfermedad renal, de quienes ha subrayado su manera de afrontar la vida, "con esperanza" y "siempre, siempre, con pasión".

"Cada historia, cada testimonio de alguien que encuentra la forma de seguir adelante, es inspiración para muchos, sobre todo para aquellos que acaban de conocer su diagnóstico", ha hecho hincapié.

Finalmente, Prohens ha querido transmitir que el Govern sigue trabajando "para garantizar la mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos de estas islas, vivan donde vivan", y lo hace "destinando más recursos que nunca a la salud pública".

Precisamente, en este punto, y tras trasladar su "enhorabuena" a la Asociación Alcer Balears por este espacio, y a su presidenta Irene San Gil y al presidente de la Federación Nacional Alcer por su "lucha constante", Prohens ha agradecido a Alcer Balears haber sido una de las entidades que firmó y trabajó en el "hito histórico" que supuso el Pacto por la Salud alcanzado esta legislatura.

Un Pacto que, según la presidenta del Govern, "significa la importancia de dar continuidad a las políticas sanitarias y a la gestión en esta materia", ya que en su opinión "la salud no entiende de legislaturas y no puede estar en entredicho cada cuatro años", por que "sin salud no somos nada", y, por ello, "la salud siempre debe ser lo primero, por delante de la ideología", ha concluido.