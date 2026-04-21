Prohens destaca el lanzamiento de Forbes Baleares, primer proyecto territorial de la cabezera

Acto de lanzamiento de Forbes Baleares - FORBES

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado el lanzamiento de Forbes Baleares, el primer proyecto editorial territorial de la cabecera en España.

"No es solo una magnifica noticia, sino que es un motivo de orgullo y satisfacción que nos hayáis elegido como primer territorio en el que desembarcar", ha subrayado en su discurso este martes en el acto de presentación.

El lanzamiento ha tenido lugar en la terraza del Hotel Meliá Victoria, en un acto que ha reunido a varios representantes institucionales, empresariales y sociales de las Islas.

Forbes España ha subrayado que se trata de un proyecto editorial con vocación de permanencia, concebido para dar visibilidad al talento, la empresa, la innovación, la cultura económica y el estilo de vida de Baleares.

De su lado, el presidente de SpainMedia y editor de Forbes España, Andrés Rodríguez, ha subrayado que el lanzamiento responde a una "voluntad clara de compromiso con el territorio". "Estamos aquí para anunciar un compromiso", ha afirmado, en referencia a la apuesta de la cabecera por Baleares como primer proyecto editorial territorial en España.

Asimismo, ha apuntado que la primera portada de Forbes se publicó hace 108 años y que "su fundador difícilmente podía prever que la revista se convertiría en una de las cabeceras de mayor prestigio internacional, capaz de atravesar y explicar algunos de los momentos más relevantes de la historia contemporánea".