Prohens destaca "la unidad" del PP para animar a Feijóo a que se presente: "Toca cerrar esta etapa y comenzar una nueva"

Pide "no hacer leña del árbol caído", en referencia a la actual dirección del partido

PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Partido Popular (PP) de Baleares, Marga Prohens, ha destacado "la unidad" entre los diferentes líderes autonómicos de la formación para animar al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a presentar su candidatura en el próximo congreso extraordinario para ponerse al frente de los 'populares'.

"Toca cerrar esta etapa y comenzar una nueva", ha expresado Prohens sobre la situación del partido, aunque ha insistido en "no hacer leña del árbol caído", en referencia al actual presidente del PP, Pablo Casado.

En una rueda de prensa, Prohens ha puesto en valor la figura de Feijóo, resaltando sus cuatro mayorías absolutas y su "experiencia incontestable" que, ha considerado, "puede venir muy bien al PP".

Ha explicado que la noche de este miércoles ha sido "larga", dado que los 'barones' del PP estuvieron hasta "las 2 de la madrugada" reunidos para tratar la crisis en la formación. Prohens no pudo desplazarse a Génova, pero sí estuvo en contacto con los diferentes presidentes autonómicos.

Antes de esta reunión, concretamente este pasado martes, Prohens habló con Casado para trasladarse "el parecer unánime" del comité de dirección y del comité ejecutivo del PP balear. También trató este tema con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según Prohens, tras la reunión de este miércoles, se ha cumplido lo que el PP balear había pedido: un congreso extraordinario "lo más rápido posible, "dar voz a los afiliados" y una dirección provisional. De esta forma, ha apuntado, en un "tiempo récord" se cerrará esta crisis.

SATISFACCIÓN POR EL NOMBRAMIENTO DE GAMARRA

En este punto, ha expresado su satisfacción por el nombramiento de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, como coordinadora del PP para las próximas semanas. A su juicio, es un "nombre de consenso" y una persona "con talante", que garantizará "una candidatura de unidad".

Sobre esta candidatura, ha asegurado que se suma a la petición para que Alberto Núñez Feijóo se presente al congreso extraordinario. Además, ha valorado las palabras de Feijóo "de respetar los tiempos y los órganos del partido", puesto que "él esperará a pronunciarse" hasta que se convoque el congreso.

Preguntada por la figura de Pablo Casado frente a la de Núñez Feijóo, Prohens ha considerado que esta "es otra etapa". "No me encontrarán haciendo leña del árbol caído, no es mi forma de ser", ha expresado, a la vez que ha insistido en que "se debía de poner una solución. Esta guerra y esta batalla que se había abierto nos está haciendo mucho daño a todos".

Respecto al congreso del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, la presidenta del PP balear ha considerado que "una cosa va a ir detrás de otra".

EL PAPEL DEL PP BALEAR

"La situación que hemos vivido estas semanas ha sido excepcional. He hablado con mucha gente porque como presidenta del PP de Baleares he hablado con mis compañeros y la dirección actual, pero también con la gente de aquí", ha remarcado.

Prohens ha afirmado que su objetivo sigue siendo "preservar la unidad del PP en Baleares" y que la defenderá "ante quién sea y dónde sea". En este punto, ha asegurado sentirse "muy tranquila" porque ha dicho "a la cara y no a los medios y en redes sociales" lo que pensaba en cada momento y lo que pensaba el PP balear.

En estos momentos, Prohens forma parte del consejo de dirección del Grupo Parlamentario en el Congreso, como portavoz adjunta. Sobre su futuro en la dirección del Partido Popular, ha señalado que no ha tenido tiempo para pensar en ello y ha pedido esperar a que haya un nuevo candidato y que "se respeten los tiempos".

Finalmente, en cuanto al papel del PP balear en esta nueva dirección, ha indicado que defenderá que la formación de las Islas "tenga voz y voto" a nivel nacional.