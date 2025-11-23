Prohens destaca la "valentía y determinación" de Farah El Bousairi tras retener el cinturón de campeona de España

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dado la enhorabuena a la boxeadora mallorquina Farah El Bousairi por retener el cinturón de campeona de España del peso mosca, destacando su "valentía, talento y determinación admirable".

"¡Farah El Bousairi vuelve a hacer historia!", ha subrayado la líder del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que ha destacado que la mallorquina conserva el cinturón de campeona de España "en un Germans Escalas lleno hasta arriba, demostrando, una vez más, que es la reina del ring".

La presidenta ha resaltado que la boxeadora ha dominado todos los asaltos y que no ha dado ninguna opción a su rival. "Gracias por llevar el nombre de Mallorca y de las Islas Baleares a lo más alto", ha concluido.