Prohens entrega los premios a la excelencia académica a los alumnos de Menorca

Acto de los premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico excelente del curso 2024-2025 a los alumnos de Menorca.

MENORCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha entregado los premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico excelente del curso 2024-2025 a los alumnos de Menorca.

Ha sido en un acto celebrado la tarde de este martes en la sala multifuncional de Es Mercadal y al que también ha asistido el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

Los reconocimientos han sido entregados a estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional de grado superior y enseñanza secundaria para adultos.

"Reconocemos a los mejores entre los mejores: los alumnos más excelentes y extraordinarios de Menorca. Enhorabuena a todos por este reconocimiento, representáis lo mejor de nuestro presente y futuro", ha escrito Prohens en su cuenta de la red social X.

La presidenta autonómica se ha mostrado convencida de que los alumnos, con su "talento, constancia y trabajo", marcarán "el rumbo del futuro que queremos liderar". "Porque estas islas no han nacido para quedarse mirando", ha sentenciado.

Prohens también ha dado la enhorabuena a las familias, profesores y centros educativos por "guiarlos, darles confianza e inculcalre estos valores".

En el acto también han participado el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y la directora territorial de Educación de la isla, Alejandra Marqués.