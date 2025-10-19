Prohens entregará este lunes los premios a la excelencia a los alumnos de secundaria de Mallorca

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este lunes en el acto de entrega de los premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico excelente del curso 2024-2025, otorgados a los alumnos de educación secundaria obligatoria de Mallorca.

El acto tendrá lugar a las 17.00 horas en el Palacio de Congresos de Palma, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Se otorgarán, además, los premios extraordinarios y de excelente aprovechamiento académico de bachillerato; los premios extraordinarios de formación profesional de grado superior y los premios de enseñanza secundaria para adultos a alumnos de Mallorca.

En el acto está prevista la asistencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y de la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, entre otras autoridades.

La presidenta Prohens cerrará el acto con unas palabras.

ENCUENTRO CON ALUMNOS DE COMUNICACIÓN

Antes, a las 12.30 horas, recibirá en el Consolat de Mar a un grupo de alumnos del primer curso del grado de Comunicación del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), adscrito a la Universidad Pontificia de Comillas.

Los jóvenes estarán acompañados la jefa de estudios de Comunicación, Maria Antònia Puigròs, y los profesores Manuel Aguilera y Cristina Puig.