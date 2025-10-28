Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, atiende a los medios de comunicación, tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, entregará este miércoles al director de cine Julio Medem un reconocimiento a su trayectoria en el marco del Evolution Mallorca International Film Festival.

Será a lo largo de la gala de clausura de la decimocuarta edición del festival, que tendrá lugar a las 18.30 horas en el Teatre Principal de Palma.

Está previsto que Prohens, además, pronuncie unas palabras, ha indicado el Ejecutivo autonómico.

Poco después, a las 20.00 horas, asistirá a la segunda parte del partido de la primera ronda de la Copa del Rey entre el CD Sant Jordi y el Club Atlético Osasuna, que tendrá lugar en el campo de fútbol de Son Malferit.

Le acompañarán el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB), Jordi Horrach; el presidente del CD Sant Jordi, Jaume Gelabert; y el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza.