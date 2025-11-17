Prohens espera que el Gobierno presente borrador de nuevo sistema de financiación para un debate "multilateral"

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, espera que el Gobierno central presente un borrador de un nuevo sistema de financiación, este lunes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que "tenga en cuenta la España que se llena" y la "insularidad", para que después pueda ser debatido de manera "transparente" y "multilateral".

En rueda de prensa, y en respuesta a preguntas de los medios, la presidenta Prohens ha explicado que lo que espera del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes es "lo mismo que hace dos años", y esto es que "el Gobierno de España presente un borrador de un nuevo sistema de financiación que contemple la realidad insular y los criterios que se vienen defendiendo desde Baleares".

En este sentido, la dirigente autonómica espera que el borrador de un nuevo sistema de financiación siga el principio de ordinalidad, por que, como ha dicho en numerosas ocasiones, "no puede ser que Baleares sea la segunda comunidad que más aporta, solo superada por Madrid y muy por encima de Cataluña, y sea la 11 o 12 en recibir de esta caja común". "Nosotros creemos en la solidaridad entre comunidades autónomas pero creemos que esto ya no es solidaridad si no que hay que nivelar los criterios", ha precisado la presidenta.

Además, ha continuado, para este Govern es "muy importante", también, que se tenga en cuenta la población flotante, pues "aunque es verdad que Baleares es una comunidad con 1,2 o 1,3 millones de habitantes, también hay una población flotante, a la que hay que dar recursos y servicios públicos, muy importante". Por ello, ha pedido que se tenga en cuenta "la España que se llena".

"Siempre digo que hay una España que se vacía, que tiene mucha atención política y mediática, pero es hora que se tenga en cuenta esta España que se llena", porque ante el incremento poblacional en los municipios de Baleares "no es posible dejar de hacer escuelas, centros de salud, residencias para gente mayor", lo cual, según ha lamentado, "no está contemplado dentro del sistema de financiación".

También, la presidenta Prohens ha reclamado que el nuevo sistema de financiación tenga en cuenta la insularidad "que encarece el coste de la vida y de cualquier obra o inversión aquí en las Islas".

Y todo ello, ha exigido Prohens, tiene que hacerse bajo el liderazgo "sí o sí" del Gobierno de España, al que ha instado a "no seguir enredando" y poner este borrador de un nuevo sistema de financiación "negro sobre blanco" para que, después, pueda hacerse un debate "entre todas las comunidades autónomas".

Pues, como dijo la semana pasada, durante su audiencia con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en el Consolat de Mar, en Palma, el Govern balear espera que la negociación "sea entre todos, transparente y multilateral".

De lo contrario, ha dejado claro, "Baleares estará denunciando tratos de favor, o tratos bilaterales, que siempre acaban pagando los bolsillos de los ciudadanos de las Islas", lo cual, con ella como presidenta, "no se va a permitir nunca", ha afirmado finalmente.