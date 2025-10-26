Prohens expresa el apoyo a la prevención e investigación en la X carrera solidaria 'Mallorca en Marcha contra el Cáncer'

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participa en la la caminata popular de la X carrera solidaria 'Mallorca en Marcha contra el Cáncer' - CAIB

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado el apoyo a la prevención e investigación en la X carrera solidaria 'Mallorca en Marcha contra el Cáncer', que se ha celebrado este domingo organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta Prohens, quien esta jornada ha participado en la caminata popular de la X carrera solidaria 'Mallorca en Marcha contra el Cáncer', ha expresado que "es un motivo de orgullo, satisfacción y alegría" ver a miles de personas, toda una "marea rosa", que "a pesar de las inclemencias del tiempo", ha salido a las calles a correr o caminar contra el cáncer. En una jornada en que, para la líder autonómica, "la solidaridad del pueblo balear ha vuelto ha quedar demostrada".

Prohens ha querido, por tanto, "agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer la organización de estas iniciativas" y poner en valor la altísima participación en las distintas carreras, demostrando que "todo el mundo está unido contra el cáncer". Pues, "cuando se dice la palabra cáncer todo el mundo está más sensibilizado que nunca porque todo el mundo ha tenido o tiene algún caso en el en torno", ha añadido.

Así, la presidenta ha concluido sus palabras trasladando "todo el apoyo a la investigación, a la prevención y a jornadas como esta que", en su opinión, "ponen de manifiesto no solo la solidaridad si no también la empatía con una enfermedad tan extendida a día de hoy".