Prohens expresa solidaridad y cariño a Venezuela tras los terremotos

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su solidaridad y cariño a Venezuela tras los terremotos sufridos este miércoles (madrugada del jueves en España).

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha trasladado el apoyo a los venezolanos residentes en Baleares "que siguen con angustia las noticias que les llegan", al tiempo que ha expresado el pésame a las familias de los fallecidos.