Prohens firma la Declaración de la Región de Murcia, el compromiso del PP frente a la "degradación política" de Sánchez

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, firma la Declaración de la Región de Murcia, junto al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - PP BALEARES

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, ha firmado este domingo la Declaración de la Región de Murcia, el compromiso del Partido Popular frente a la "degradación política" del presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez.

En una nota de prensa, el PP Baleares ha informado que la presidenta Marga Prohens ha firmado esta mañana en Murcia la Declaración de la Región de Murcia, junto al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos de comunidades gobernadas por el PP.

El texto plantea una serie de compromisos y exigencias para ofrecer un proyecto alternativo ante la "degradación política", la "desigualdad económica" y la "división social", con el objetivo de "recuperar la política como servicio público y reforzar la unidad y la cohesión en España", han explicado desde el PP Baleares.

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que España "no es un Estado fallido, lo que es fallido es el Gobierno de España" y ha asegurado que el Partido Popular es "la alternativa necesaria para dar respuesta a lo que los españoles necesitan". Así, Feijóo ha añadido que el PP gobernará "con la verdad, la honestidad, igualdad y con la gestión de los problemas reales frente a las cortinas de humo" de Sánchez.