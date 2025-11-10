Prohens inaugura el CEIP Ses Deveres de Caimari con 225 plazas

La presidenta del Govern, Marga Prohens, el alcalde de Selva, Joan Rotger, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante la inauguración del CEIP Ses Deveres de Caimari. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado este lunes el nuevo CEIP Ses Deveres de Caimari, una infraestructura educativa con una capacidad total para 225 alumnos.

En el acto de inauguración también han asistido el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, la directora general de Primera Infancia, Atención Educativa y Mejora Educativa, Neus Riera, el alcalde de Selva, Joan Rotger, y diversos representantes institucionales y de la comunidad educativa.

En un comunicado, la Conselleria de Educación y Universidades ha explicado que el nuevo centro, construido en la finca Ses Deveres, en una parcela de 4.070 m2 cedida por el Ayuntamiento de Selva, cuenta con tres unidades de educación Infantil y seis de Primaria.

El proyecto, impulsado por el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), ha sido ejecutado por la empresa Bigas Grup SL, con un presupuesto de poco más de 4,8 millones de euros.

El CEIP Ses Deveres, que ha entrado en funcionamiento este mes de septiembre, incorpora también la etapa de educación de 0 a 3 años, en línea con la apuesta del Govern por la creación de plazas públicas gratuitas para niños de este grupo de edad, una medida que "refuerza el compromiso con la equidad educativa y la conciliación familiar".

El primer ciclo de educación Infantil del CEIP Ses Deveres dispone de 24 plazas de 0 a 3 años, que son gestionadas directamente por la Conselleria.

El centro se distribuye en dos bloques, con un edificio principal de dos plantas que acoge el aulario de Infantil y Primaria, así como la zona administrativa; y un segundo bloque de planta baja destinado a gimnasio, vestuarios, cocina y comedor.