Prohens inaugura el curso escolar en Formentera destacando el refuerzo de recursos humanos, servicios e infraestructuras - CAIB

FORMENTERA/PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado este jueves el nuevo curso escolar 2026-2027 desde Formentera destacando el refuerzo de recursos humanos, servicios e infraestructuras.

Prohens, acompañada por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha visitado a primera hora de la mañana el CEIP Sant Ferran de ses Roques.

Desde allí, en declaraciones a los medios de comunicación, ha puesto en valor el trabajo de su Govern para "seguir mejorando la calidad educativa y garantizar una atención adecuada a las necesidades de los alumnos de Formentera y del conjunto de Baleares".

Posteriormente, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la presidenta y el conseller también han visitado el CEIP Mestre Lluís Andreu y el colegio Virgen Milagrosa.

En Formentera han comenzado hoy las clases un total de 1.238 alumnos de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, así como 165 docentes, 18 más que en el curso 2022-2023. En cuanto al personal de atención a la diversidad, se ha incrementado hasta alcanzar los 36 profesionales.

En el conjunto del archipiélago, Prohens ha destacado el incremento de profesionales educativos. La plantilla de los centros públicos ha aumentado en 198 docentes hasta alcanzar los 14.375 profesores, mientras que los profesionales de atención a la diversidad también se han reforzado con 39 especialistas más, hasta un total de 1.711.

A estos se le se suman 15 nuevos orientadores, hasta llegar a los 466, y una decena de auxiliares técnicos educativos (ATE), hasta alcanzar los 426, ha detallado.

La presidenta y el conseller han subrayado que las medidas que se han puesto en marcha para intentar favorecer la cobertura de plazas educativas en Formentera "continúan dando resultados". Los docentes destinados a la isla mantienen el complemento de 400 euros mensuales para las plazas de muy difícil cobertura, una iniciativa que se complementará con el proyecto de construcción de 40 viviendas para facilitar su estabilidad.

En el ámbito de las infraestructuras, este curso entra en funcionamiento la ampliación del IES Marc Ferrer, una actuación que permitirá disponer de nuevos espacios educativos y mejorar las condiciones de enseñanza del centro. El proyecto ha consistido en la construcción de seis aulas y dos talleres, y la inversión total de esta actuación ha sido poco más de dos millones de euros.

Asimismo, continúa la tramitación de la ampliación del CEIP El Pilar, una actuación valorada en más de 603.419 euros y que actualmente se encuentra en fase de licitación. Además, el proyecto de reforma del CEIP Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc Xavier, una obra valorada en 445.000 euros, está en proceso de redacción.

REFUERZO DE LAS PLANTILLAS

Una de las cuestiones en las que se ha centrado Prohens ha sido en el refuerzo de las plantillas, especialmente en aquellos profesionales de atención a la dependencia. Este curso, ha apuntado, comienza con 397 más que al inicio de la legislatura.

Entre ellos destacan 1.711 profesionales de apoyo, 466 orientadores, 426 auxiliares técnicos educativos y 90 psicólogos educativos. La presidenta ha remarcado la apuesta por la educación inclusiva, con la puesta en marcha de 24 nuevas aulas UEECO durante esta legislatura.

En cuanto a la educación infantil de primer ciclo, ha recordado que este será el cuarto curso con gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, alcanzando las 15.451 plazas gratuitas, 1.311 más que el curso anterior y 11.000 más que hace cuatro años.

Además, la Conselleria de Educación y Universidades ha asumido la gestión directa de diez nuevos centros de primer ciclo, con lo que la red pública ya suma 31 centros y 1.692 plazas.

Otro de los objetivos marcados durante esta legislatura es que los 243 centros públicos de educación infantil y primaria dispongan de servicio de comedor escolar, algo que se prevé que se consiga a lo largo de este curso después de casi medio centenar actuaciones de adecuación de cocinas y comedores.

En materia de infraestructuras, la presidenta ha destacado que este curso se inaugurarán 11 nuevos proyectos educativos o ampliaciones con una inversión de 40 millones de euros, mientras que hay otras 21 actuaciones en ejecución o previstas por valor de 125 millones de euros y 15 proyectos en redacción con una inversión superior a los 140 millones. En total, el Plan de Infraestructuras Educativas ya cuenta con 305 millones de euros ejecutados, en ejecución o planificados.

INICIO DE CURSO EN MALLORCA

El Govern, a través del secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y de la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, también ha estado presente en el inicio de curso de varios centros educativos de Mallorca.

A primera hora de la mañana, Suñer ha visitado el IES ses Estacions de Palma, que este curso estrena una importante ampliación destinada a reforzar la oferta educativa y dar respuesta a las necesidades de espacio del centro.

Con una inversión de 2,8 millones de euros, financiada íntegramente mediante el factor de insularidad, se ha construido un nuevo edificio de planta baja y dos alturas que permite ampliar las instalaciones del centrom según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

La nueva infraestructura incorpora espacios para impartir los estudios de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos, Grado Medio en Gestión Administrativa, Grado Superior en Administración y Finanzas y Grado Superior en Asistencia a la Dirección.

La actuación incluye también un aula polivalente que contribuirá a descongestionar los estudios de ESO y Bachillerato. En conjunto, la ampliación supone la creación de 190 nuevas plazas educativas.

Posteriormente se ha desplazado al IES Sant Marçal, que también ha estrenado una ampliación que ha supuesto una inversión de algo más de seis millones de euros. Las obras han permitido incorporar ocho nuevas unidades de Bachillerato y cuatro de ESO, incrementando la capacidad del centro.

Si antes de la ampliación el instituto contaba con 480 plazas, ha recordado Suñer, las obras han permitido "prácticamente doblar su capacidad" hasta las 880.

Por su parte, Riera ha visitado el CEIP Jaume I de Palma, que este curso incorpora nuevas plazas de primer ciclo de educación infantil, uno de los diez que asume este año la Conselleria. Un total de 12.883 niños han iniciado hoy el curso en los centros de primer ciclo de educación infantil en Baleares

Desde la implantación de la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años en el curso 2023-2024, Educación ha ampliado la oferta educativa para tratar de dar respuesta a la creciente demanda de las familias y favorecer la conciliación. Actualmente, el archipiélago dispone de 15.451 plazas gratuitas, 1.311 más que el curso anterior, y en los últimos cuatro cursos se han creado 3.555 nuevas plazas