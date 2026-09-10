El Govern mantiene conversaciones con el Consell d'Eivissa para construir viviendas destinadas a docentes

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, atiende a los medios en una imagen de archivo - CAIB - Archivo

FORMENTERA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear está en conversaciones con el Consell d'Eivissa para impulsar un proyecto destinado a construir viviendas para docentes.

"En los próximos meses se podrán anunciar las actuaciones en este sentido que se harán en Eivissa", ha señalado el conseller de Educación, Antoni Vera, quien ha viajado a Formentera junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para inaugurar el curso escolar.

Vera ha recordado que también en Formentera, en colaboración con el Consell, se construirán 40 viviendas para docentes desplazados a la isla.

En concreto, el Consell ha cedido un terreno y se encargará de elaborar el proyecto básico y ejecutivo de la obra. El Govern, después, ejecutará la construcción. Además, este invierno se perfeccionará el sistema mediante el cual serán gestionadas estas viviendas.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta, Marga Prohens, ha señalado que el problema de la emergencia habitacional es la principal preocupación de los ciudadanos de Baleares, especialmente de los de Eivissa y Formentera, así como la principal ocupación del Govern junto a los diferentes Consells.

En este sentido, ha recordado que en Eivissa, se cuenta ya con los proyectos residenciales estratégicos que van a desarrollar miles de viviendas a precio limitado, priorizando "siempre" al residente.

"Es una nueva forma de entender la política de vivienda", ha añadido, recordando que hay diferentes colectivos necesarios para ofrecer unos buenos servicios públicos, por lo que van a ir impulsando la construcción de viviendas destinadas a estos colectivos.