Prohens insiste en pedir precaución y recuerda que Emergencias mantiene la alerta naranja del Meteobal

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la reunión del Cecopi.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la reunión del Cecopi. - @MARGAPROHENS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 14 octubre 2025 12:50

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en pedir precaución a la población ante las previsiones de fuertes lluvias y ha recordado que Emergencias mantiene la alerta naranja del plan Meteobal, al margen de los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico, que participado en la reunión del Cecopi, ha señalado que se mantienen las tareas de actuación y ha destacado la reapertura del carretera del aeropuerto de Ibiza.

Prohens ha agradecido el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de todos los efectivos desplazados estos días a Ibiza, así como a ayuntamientos, consells insulares, RiscBal, Samu e Ibanat, que siguen sobre el terreno.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos por lluvias y mantiene el nivel naranja para el sur de Mallorca y el amarillo para el resto del archipiélago.

Contador