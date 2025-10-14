Prohens insiste en pedir precaución y recuerda que Emergencias mantiene la alerta naranja del Meteobal

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la reunión del Cecopi. - @MARGAPROHENS

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en pedir precaución a la población ante las previsiones de fuertes lluvias y ha recordado que Emergencias mantiene la alerta naranja del plan Meteobal, al margen de los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico, que participado en la reunión del Cecopi, ha señalado que se mantienen las tareas de actuación y ha destacado la reapertura del carretera del aeropuerto de Ibiza.

Prohens ha agradecido el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de todos los efectivos desplazados estos días a Ibiza, así como a ayuntamientos, consells insulares, RiscBal, Samu e Ibanat, que siguen sobre el terreno.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos por lluvias y mantiene el nivel naranja para el sur de Mallorca y el amarillo para el resto del archipiélago.