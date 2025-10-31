Prohens insiste en su voluntad de recurrir a todas las vías para "detener" el reparto de menores migrantes

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en su voluntad de recurrir a todas las vías posibles para "detener" la llegada a Baleares de menores extranjeros no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas.

Así se ha expresado este viernes en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X después de que el Consell de Govern haya autorizado la interposición de tres nuevos recursos judiciales "para frenar la imposición del reparto de menores migrantes", con los que suman ya un total de seis.

"Recurrimos a la Audiencia Nacional la negativa del Ministerio de Infancia de declarar la contingencia migratoria a efectos de quedar fuera del reparto ante la sobreocupación que ya vive nuestro sistema de protección de menores. Y presentamos también dos recursos ante las dos primeras propuestas de traslado de menores migrantes hacia nuestras Islas antes los juzgados de lo contencioso de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canarias", ha escrito.

"Recurrimos a todas las vías a nuestro alcance para detener un reparto que ignora la realidad de Baleares", ha añadido.