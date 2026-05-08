Prohens insta a reforzar el control de las fronteras de Baleares frente al "drama migratorio"

La Presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en un acto por el Día de Europa, el 9 de mayo de 2026. - EUROPA PRESS

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que hay que aumentar la colaboración con la Unión Europea para reforzar las fronteras de Baleares frente al "drama migratorio".

Así lo ha asegurado la presidenta este viernes durante un acto por el Día de Europa celebrado en el Museo Es Baluard, en conmemoración del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

Durante su intervención, Prohens ha recordado que el Govern está aumentando su presencia en Bruselas para reforzar la colaboración y "defender la voluntad insular" en relación con varios temas, entre ellos la cuestión migratoria, el control del Mediterráneo y la insularidad.