Prohens intervendrá este jueves en una jornada por el 20º aniversario del Fòrum per la Qualitat

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este jueves a una jornada organizada por la asociación Fòrum per la Qualitat (foQua) con motivo de los 20º aniversario.

El evento se celebrará en la Casa Esment y allí también estará la presidenta de foQua, Carme Muñoz, y las conselleras de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

Por otra parte, Prohens participará en el acto de clausura del II Foro Playa de Palma-Palma Beach, que tendrá lugar en el Aubamar Convention Center.

A su llegada, la presidenta será recibida por los responsables de Aubamar Hotel, Onofre Pascual, de Palma Beach, Mika Ferrer, y de AgenciaCom, Antoni Martorell.