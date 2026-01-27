Prohens lamenta la muerte de un hombre en su vivienda de Es Castell a causa de un desprendimiento de rocas

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado la muerte de un hombre en su vivienda de Es Castell (Menorca) a causa del desprendimiento de unas rocas.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo ha enviado un mensaje de pésame y apoyo y se ha puesto a disposición del alcalde de la localidad y de los vecinos para ofrecer apoyo y los medios necesarios para afrontar esta situación.