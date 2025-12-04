Prohens llama a vacunarse de la gripe para prevenir la ola epidémica en Baleares

Archivo - La presidenta del Govern, Margalida Prohens, informa sobre los miembros del nuevo Govern, en la Capilla del Consolat de Mar, a 10 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recomendado vacunarse de la gripe como medida de prevención después de que Baleares hayan entrado en la fase ascendente de la ola epidémica al registrar 37,3 contagios por cada 100.000 habitantes.

Ante este escenario, ha escrito en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, también es pertinente usar mascarillas en hospitales y centros de salud en caso de tener síntomas de infección respiratoria o si se está en contacto con personas vulnerables.

La consellera de Salud, Manuela García, ha informado este jueves de la entrada del archipiélago en la fase epidémica de la gripe, que podría llegar a su pico de contagios en Navidad.

De este modo, el Govern ha establecido la recomendación de usar mascarilla al personal sanitario y a las personas que presenten síntomas compatibles con virus respiratorios --especialmente en lugares cerrados como autobuses y cines-- o que esté en contacto con mayores y personas vulnerables, entre otros casos.

García también ha hecho un llamamiento a la vacunación "masiva" de los mayores, puesto que es el colectivo en el que la gripe tiene mayores efectos, y ha anunciado que se hará una reevaluación de los planes de vacunación para aumentar la cobertura.